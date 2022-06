Elezioni comunali a Lesmo: candidati e liste

A Lesmo sarà una corsa a quattro per le elezioni comunali. Dopo due mandati consecutivi per Roberto Antonioli con Lesmo Amica, la civica di centrosinistra punta sull’ex grillino Francesco Montorio. Il centrodestra è spaccato in due con Luca Zita consigliere di minoranza sostenuto da Udc, Fratelli d’Italia e Lesmo al Centro. Lega e Forza Italia sostengono invece il nome dell’ex sindaco Marco Desiderati come guida dell’alleanza. A completare il quadro c’è la lista civica di Idea Lesmo con il candidato sindaco Tino Ghezzi presidente del Dream Volley a Peregallo. Non si vedevano così tanti candidati per la fascia tricolore a Lesmo dal 1997.

Di seguito le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale. Si vota domenica 12 giugno.

Lesmo Amica

Candidato sindaco: Montorio Francesco

Barettini Laura Maria

Cavalleri Anna

Dossola Sara

Forlini Andrea

Franchini Giuseppe detto Pino

Gabrione Enea

Gaudenzi Giuliano

Gavazzi Bona

Kolari Hanna Katriina

Mazzali Massimiliano

Mistò Federico

Perin Deborah

Uniti per Zita

Candidato sindaco: Luca Zita

Confalonieri Laura

Francolino Dario

Locati Marta

Trifiletti Gianluca detto Luca

Malaspina Tania

Boscolo Marco

Bevilacqua Monica

Radico Andrea

Adinolfi in Lucarelli Carla

Mazzetto Maurizio

Mujacic Jasmina detta Jas

Pastori Caludio

Idea Lesmo

Candidato sindaco: Ghezzi Costantino detto Tino

Guerra Michele

Corno Katty

La Licata Simona

Martinetti Raffaella

Leoni Alberto

Nova Lino Mario

Milani Mauro

Bernardini Fabio Lorenzo

Bosso Claudio Carla Gina

Colombo Roberta

Lista Si può Fare

Candidato sindaco: Marco Desiderati

Gregato Paola

Colombo Carlo detto Carluccio

Levati emanuela detta Manu

Beretta Gianandrea

Magni Laura

Carrafiello Stefano

Mandelli in Ginelli Paola

Casarano Angelo

Sala Tiziana

Mandelli Luca

Tentorio Alessandra

Vimercati Luca