"Cake Star", la pasticceria Cafiero in gara tra le migliori napoletane di Milano e dintorni

La pasticceria Cafiero è stata tra le protagoniste della trasmissione di Real Time "Cake Star - Pasticcerie in sfida"

Venerdì 2 aprile, alle 21.20 su Real Time, andrà in onda un angolo di Brianza.

La seguitissima trasmissione "Cake Star - Pasticcerie in sfida", condotta da Katia Follesa e Damiano Carrara, cercherà di scoprire qual è la miglior pasticceria napoletana di Milano e dintorni. E, a gareggiare, sarà anche la Pasticceria Cafiero di Brugherio.

"È stata un'esperienza bellissima, molto divertente" ha commentato Michele Cafiero, scugnizzo del quartiere Sanità di Napoli oggi alla guida di questa splendida realtà. Una pasticceria napoletana tradizionale, il cui banco è tutto un tripudio di sfogliatelle e babà. Per Pasqua, nel negozio si preparano pastiere (la vera specialità di Michele Cafiero) e casatielli. Come la tradizione insegna, e come i più golosi palati richiedono.