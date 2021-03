Nel parco di Monza fiorisce l'aglio orsino: tutte le curiosità

"La stagione dell’aglio orsino e? vicina" si legge sulla pagina Facebook della Reggia di Monza. E, chi è stato al parco questo fine settimana, lo conferma: il profumo è inconfondibile!

Ma cos'è l'aglio orsino? In sostanza, è la versione selvatica del comune aglio. Si tratta di una pianta commestibile, con numerose proprietà: è un'antibiotico naturale, un antimicotico, purifica il sangue e abbassa il colesterolo. Perché si chiama così? Perché gli orsi ne fanno man bassa, quando si svegliano dal letargo.

In Italia l'aglio orsino cresce spontaneamente nei boschi, pressoché ovunque. Solamente in Sardegna non si trova. E, sebbene la stagione della sua fioritura vada da aprile a giugno, per via dell'innalzamento delle temperature lo si può vedere (e raccogliere) già a marzo.