A venti minuti da Monza, l'aperitivo va in scena in un'antica carrozza

A venti minuti d'auto da Monza, nel cuore del Parco Lambro, una carrozza ferroviaria degli anni Trenta è stata trasformata in un'insolita location per l'aperitivo (ma anche per il pranzo e la colazione). Il merito è di Cascina Biblioteca, una cooperativa di solidarietà sociale che si occupa delle persone, delle loro fragilità e delle opportunità che nascono dall’incontro con il diverso.

Qui, tra campi coltivati e animali, si organizzano campus per i bambini, attività, giochi e passeggiate a cavallo. Ma, a render l'atmosfera così speciale, è Il Vagone - Bar sociale su rotaia. Una carrozza blu con all'interno giochi da tavolo, fogli e pennarelli, strumenti musicali e libri in book sharing. Qui si può bere un tè o un caffè, gustare una fetta di torta o un aperitivo, partecipare ad attività d'animazione per grandi e piccini. I prodotti serviti sul Vagone sono tutti genuini e a basso impatto ambientale. E preparati con ingredienti il più possibile biologici, provenienti dai campi e da Cascina Nibai.

Il Vagone - Bar sociale è in via Casoria 50 a Milano. Aperto fino a fine marzo il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 18.00, ad aprile e maggio si aggiungeranno le aperture del giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 16.30. Durante l'estate, poi, gli orari verranno ulteriormente prolungati.