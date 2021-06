Biden veste Canali, il marchio dell'azienda sulla giacca indossata a Ginevra

La scena non è passata inosservata: sfilandosi la giacca per il troppo caldo, il Presidente americano ha mostrato l'inconfondibile logo dell'azienda brianzola

Il 16 giugno scorso, a Ginevra, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato protagonista di una scena singolare.

Mentre teneva la conferenza stampa successiva all'incontro con Putin, si è tolto la giacca giustificandosi così con i giornalisti: "Scusate, c'è il sole". Al di là del simpatico siparietto, l'occhio dei più attenti si è concentrato sul logo della giacca. Un logo tutto brianzolo, quello dell'azienda di Triuggio Canali.

Del resto, non è la prima volta che Canali veste un personaggio illustre. Patrick J. Adams, protagonista della serie tv ''Suits", ha indossato un tight su misura di Canali al matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle. Chris Pine ha scelto una giacca doppiopetto in seta e lino per la prima di "Outlaw King" a Toronto. E poi Alec Baldwin in "Ble Jasmine", Michael Douglas in "Las Vegas". Fino a Barack Obama, che di Biden è amico e sostenitore.