Un consigliere comunale brianzolo ha pubblicato il suo secondo thriller

Il primo romanzo, "Il destino del Diavolo", Mattia Gelosa l'ha pubblicato nel 2011 con la casa editrice Il Grappolo di Salerno. Scritto sulla base di un’idea dell'amico Matteo Fedeli, era ambientato a Londra come omaggio ai gialli classici.

Ora, il consigliere comunale di Lissone è tornato con una nuova opera, "E poi tornarono le lucciole", pubblicata con Amazon.

Thriller ispirato dai luoghi e dalle leggende della provincia di Vercelli, mescola personaggi seri e bizzarri, situazioni paurose e altre divertenti, creando un mix davvero unico. Perché proprio Vercelli? Perché, quando scriveva per una rivista di food&beverage, Gelosa è stato in visita ad alcuni borghi della zona. Un giorno, il titolare di un'azienda dalla storia secolare gli raccontò un aneddoto che lui decise di approfondire, trovandosi tra le mani l'ambientazione perfetta per un nuovo thriller.