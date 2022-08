Gaia Grimoldi, 17enne di Brugherio, è Miss Mascotte 2022

Il titolo di Miss Mascotte 2022 va ad una giovane brianzola. Si tratta di Gaia Grimoldi, 17enne di Brugherio che - con questa incoronazione - si aggiudica un posto alle finali regionali del tour di Miss Italia Lombardia 2023.

Tra le ultime tappe del tour regionale di Miss Italia 2022, la manifestazione si è tenuta al Palasole, nella magica cornice di Bellano, dove le giovani Miss hanno sfilato tra la vista mozzafiato del lago e delle montagne.

Un metro e settantadue di altezza, occhi e capelli castani e il sogno di sfilare per le più importanti settimane della moda, Gaia Grimoldi è una giovane campionessa di pattinaggio artistico a rotelle, sport in cui ha vinto ben tre volte il titolo regionale (nel 2017, nel 2021 e nel 2022).

La vittoria per Gaia è arrivata partecipando tra le giovanissime, che compiranno 18 anni entro le fine di agosto 2023.

Ma le soddisfazioni i per la Brianza non finiscono qui. Durante la stessa serata svoltasi al Palasole, si è svolta anche la finale regionale per l'elezione di Miss Cinema Lombardia 2022, dove tra le concorrenti erano presenti due giovani brianzole: Alessia Castagnola di Barlassina e Gaia Di Luca di Lissone.