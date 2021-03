Tra le migliori colombe secondo Il Gambero Rosso, una arriva da Monza

C'è anche la creazione di una pasticceria monzese, tra le migliori colombe artigianali 2021 secondo Il Gambero Rosso.

Il Forno Del Mastro di via Cavour, già annoverato tra i migliori forni della Lombardia, è stato premiato per le materie prime scelte senza compromessi e poi trasformate da Adriano Del Mastro. Descritta come "una colomba che chiarisce sin dall’aspetto che si è ben lontani dall’opulenza di un grande lievitato da pasticceria", la colomba del forno monzese è preparata con: farina di grano tenero tipo 0 bio, tuorlo d’uovo biologico fresco, zucchero di canna bio, lievito madre, burro di latteria Elle & Vire, miele millefiori di bosco, vaniglia Bourbon biologica, pasta aromatica di agrumi, arancia candita bio e mandorle biologiche pugliesi.

"Al taglio conferma l’aspetto panosoe austero dell’esterno, spigionando un chiaro profumo di miele millefiori, prevalente. In bocca grande piacevolezza per un prodotto che regala altre sfumature" si legge sulla prestigiosa guida.

Il prezzo, per una colomba da 850 grammi, è di 30 euro.