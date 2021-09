Miss Mamma Italiana 2021, Noemi Ingrosso vince la fascia di Miss Mamma Italiana Simpatia

Domenica 12 settembre si è tenuta a Bellaria Igea Marina la finale di "Miss Mamma Italiana 2021".

Le 19 mamme finaliste hanno sfilato con abiti eleganti e con i costumi “Sunny Beach”, i costumi ufficiali di “Miss Mamma Italiana”. Ogni partecipante ha poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative) che rispecchiasse la sua personalità. A trionfare è stata la 30enne Silvia Palamà, bergamasca di Calusco d'Adda, fidanzata con Valerio e mamma di Mario (9 anni).

Una fascia, tuttavia, è arrivata anche in Brianza. La 27enne make-up artist di Misinto Noemi Ingrosso, mamma di Ryan (5 mesi), ha vinto il titolo di "Miss Mamma Italiana Simpatia" insieme ad altre quattro concorrenti: l'anconetana Elena Boncompagni, la personal trainer abruzzese Angela Piccirilli, l'educatrice di Parma Francesca Pupa e la networker di La Spezia Rosaria Miletta.

"Si è conclusa una bellissima ed emozionante esperienza che mi ha coinvolto, oltre il 7 agosto a Cantú, anche durante questi 3 giorni a Bellaria Igea Marina. Dopo le prime Pre-selezioni sono passata in Finale ed infine non sono passata tra le 12 fasce con titolo nazionale ma ho arricchito il mio bagaglio di vita. Mi sono messa in gioco, ho sfilato in costume che per me era un tabú e mi sono sentita veramente bella. La sfida più grande l'ho vinta con me stessa e mettendo al mondo la mia meraviglia di principe" ha scritto Noemi su Facebook.