La Villa Reale si colorerà contro l'omofobia: la mozione approvata all'unanimità

I colori dell'arcobaleno vestiranno la Reggia il prossimo 17 maggio quando, in tutta Europa, si celebrerà la Giornata internazionale contro l'omofobia

Il 17 maggio, in tutta Europa, si celebra la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Una giornata riconosciuta dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite, e volta alla promozione di eventi di sensibilizzazione contro le discriminazioni sessuali.

Martedì 16 febbraio, il consiglio comunale monzese ha approvato all'unanimità la mozione di Civicamente, che chiedeva di illuminare la Villa Reale con i colori dell’arcobaleno. Così, il prossimo 17 maggio, la Reggia regalerà ai cittadini uno spettacolo unico. Uno spettacolo che, in sé, ha un messaggio profondo.

"Solo nel 2019 ci sono stati 187 casi di aggressioni finite sulle pagine dei giornali, con un aumento del 44% rispetto all’anno precedente. Non dobbiamo smettere di parlarne e di sensibilizzare i più piccoli, anche attraverso atti simbolici come questo. Siamo felici che il consiglio comunale abbia votato compatto e riconosciuto in modo trasversale l’importanza della battaglia contro le discriminazioni legate all’orientamento sessuale" ha commentato Civicamente.