Le McLaren trionfano a Monza, nel Tempio della Velocità vince Daniel Ricciardo

La festa che esplode in casa McLaren per la doppietta a Monza e una premiazione, sul podio, senza nessuna invasione di pista nel rispetto delle normative anti-covid per evitare assembramenti in un autodromo con capienza ridotta alla metà dei posti a dispozione.

Il Gran Premio di Monza si chiude con il trionfo delle MacLaren: primo posto per Daniel Ricciardo dopo una partenza sprint fin dall'inizio della gara, secondo posto per il compagno di squadra Lando Norris e terzo posto per il pilota Mercedes Vallteri Bottas che aveva dominato le qualifiche sprint di sabato ma a causa di una penalità era partito dall'ultima posizione. "Già da venerdì sentivo qualcosa di magico" ha detto dopo la vittoria il pilota di origine italiana della McLaren. "Per tutta la stagione ho fatto finta di andare piano per sorprendervi oggi perché i quarti posti non mi interessano".

FOTO - Daniel Ricciardo (McLaren Media Center)

L'incidente ferma Verstappen e Hamilton

Clamoroso schianto al Gran Premio d'Italia lungo il Tempio della Velocità di Monza tra Verstappen e Hamilton. Le auto sono uscite fuori pista alla prima variante, al 26esimo giro, durante un tentativo di sorpasso. E la Red Bull di Verstappen è finita sopra la Mercedes di Hamilton. Entrambi sono usciti da soli dalle monoposto. Per i due piloti la gara, a Monza, è finita così.