Tennis, serie A2: per il V-team derby lombardo contro Pavia nel play-off promozione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Sarà l'Associazione Motonautica Pavia l’avversaria del V-Team nel primo turno di play-off promozione della Serie A2 2021. L’ha decretato il sorteggio svolto nella mattinata di martedì 23 novembre negli uffici romani della Federazione Italiana Tennis. L'urna ha accoppiato ai brianzoli una formazione che ha conquistato il pass per i play-off proprio all'ultima giornata dei gironi battendo la diretta rivale del Tc Baratoff di Pesaro nel raggruppamento numero 4. Tra le fila dei pavesi hanno giocato finora oltre a Riccardo Bonadio (n.297 nel ranking Atp) e agli elementi del vivaio, anche il francese Evan Furness (n.285 Atp) e il giovane ceco Vitek Horak. Grazie al posizionamento al secondo posto nel girone 2, il V-Team si è guadagnato sul campo il diritto di giocare la sfida secca in casa. L'incontro si terrà domenica 28 novembre sui campi in terra battuta indoor del Villa Reale Tennis di Monza. La vincente sarà poi attesa dal Tc Sinalunga (Siena) per il doppio confronto che vale la promozione in Serie A1 (andata il 5 dicembre, ritorno il 12). Le sfide dei play-off promozione V-Team - Amp Pavia (la vincente sfiderà il Tc Sinalunga) Eur Sporting Club - Tennis Modena (la vincente sfiderà il Ct Palermo) Canottieri Casale - Tc Vomero (la vincente sfiderà la Ferratella) Tc Piazzano - Ct Mario Stasi Lecce (la vincente sfiderà il Tc Prato) La rosa dell'Amp Pavia Jan Satral (Cze), Michael Vrbensky (Cze), Evan Furness (Fra), Riccardo Bonadio (Ita), Patrik Rikl (Cze), Alessandro Valletta (Ita, vivaio), Tommaso Cerchi (Ita, vivaio), Alessandro Cassiani (Ita), Vitek Horak (Cze), Rodolfo Craviotto (Ita, vivaio), Matteo Dallera (Ita, vivaio), Marco Cassiani (Italia), Michele Della Cagnoletta (Ita), Mattia Livraghi (Ita), Giovanni Enrico Boi (Ita, vivaio), Daniele Chiappini (Ita, vivaio).