Tennis, serie c: doppia vittoria per il CT Ceriano. e domenica si decide tutto

Per loro, il campionato è iniziato con qualche giorno di ritardo, ma nel migliore dei modi. Dopo il rinvio per maltempo della prima giornata, la squadra femminile del Club Tennis Ceriano ha disputato due partite nel giro di 72 ore ottenendo 4 punti sui 6 disponibili nella fase a gironi della Serie C 2020. Giovedì 3 settembre, le ragazze del club brianzolo hanno bloccato il Quanta Club sul 2-2 nella difficile trasferta milanese che ha aperto il raggruppamento. Poi si sono confermate su ottimi livelli domenica 7 settembre superando in casa il Tennis Club Seregno per 3-1 grazie ai successi di Serena Paris e Alice Dell’Orto in singolare e a quello in doppio della coppia Zingale/Paris. A questo punto, la sfida casalinga di domenica 13 settembre contro il Csa Tennis Agrate sarà decisiva per assegnare il primo posto nel girone 1 valido per il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Ottime notizie anche dalla Serie C maschile. Dopo il successo nel primo match contro i milanesi della Canottieri Olona 1894, la squadra del CTC ha concesso il bis superando in trasferta per 5-1 il Tc Capriolo (Bs) nella seconda giornata del girone 8. Grazie a questa vittoria, il team maschile guida il proprio raggruppamento a punteggio pieno, anche se per cantar vittoria manca ancora un tassello importante, ovvero la sfida di domenica prossima in casa contro il Tennis Club Lecco. Insomma, il Ct Ceriano è in piena corsa con entrambe le sue formazioni. E l’ora dei verdetti è sempre più vicina.