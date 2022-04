Monza dà il benvenuto alle famiglie ucraine in fuga dalla guerra

La città di Monza dà il benvenuto ai profughi ucraini con un evento organizzato venerdì pomeriggio alla bocciofila di via Rosmini. L’amministrazione comunale ha organizzato per venerdì 8 aprile (dalle 15 alle 17.30) un ‘Benvenuto a Monza’. L’iniziativa, organizzata dalla rete di Associazioni raccolta intorno a MonzaFamily, si svolgerà in via Rosmini 75 in collaborazione con Spazio Rosmini e Tiki Taka – Equiliberi di Essere.

Il modello di integrazione è quello già sperimentato con il progetto ‘Una via per la città’, l’insieme di interventi avviati per costruire una comunità sempre più a misura di famiglia e sempre più inclusiva. In programma un ritrovo informale e conviviale organizzato dalle famiglie per altre famiglie: laboratori, giochi e musica coinvolgeranno i più piccoli e i loro genitori di origine ucraina, arrivati a Monza nelle ultime settimane a seguito del conflitto nel loro Paese.

“A nome dell’Amministrazione Comunale ringraziamo i tanti volontari e le mediatrici che ci stanno dando una mano importantissima per accogliere al meglio le persone in arrivo e integrarle nella nostra realtà” – ricordano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alle Politiche Sociali Désirée Merlini – “Sono tante le famiglie monzesi che hanno aperto la loro casa e il loro cuore: il modo migliore per offrire a tante mamme e bambini quel calore umano che può alleviare la loro sofferenza. Questo incontro vuole essere un ulteriore momento dove poter costruire un ponte sempre più solido tra loro e la nostra comunità”. L’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-covid19.