"Dacci i soldi o buchiamo tuo figlio", i 15enni arrestati per le minacce per la droga

In manette sono finiti due minorenni

I carabinieri di Desio hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli di 14 e 15 anni con l’accusa di estorsione aggravata, spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di coltelli.

Le indagini sono iniziate con la denuncia di una mamma dopo che il figlio, vittima delle minacce di ritorsioni e botte da parte di due fratelli, aveva deciso di raccontarle tutto. Turbato e impaurito per quanto stava accadendo, il 14enne ha deciso di rivolgersi alla madre che a sua volta non ha esitato a coinvolgere i carabinieri. Il ragazzo aveva acquistato dai due della marijuana e i soldi che doveva ai coetanei in poco tempo erano diventati di più, con un presunto debito di 150 euro.

Il debito era salito e i due fratelli continuavano a pressare il 14enne con messaggi con minacce di botte se non avesse saldato il debito nei termini stabiliti. Un giorno, dopo aver citofonato con insistenza, hanno chiamato il ragazzo. Al telefono ha risposto la madre a cui i due hanno chiesto il denaro, dicendo che se il debito non fosse stato saldato avrebbero “bucato” il figlio.

La donna ha fissato un incontro coi ragazzini, in una piazza di Desio. Ma prima ha allertato i carabinieri e all'appuntamento si sono presentati anche i militari dell'Arma. All'appuntamento i ragazzini si sono presentati armati con coltelli a serramanico nascosti nel marsupio che sono stati sequestrati dai carabinieri. Uno dei due nascondeva anche 16 dosi di hashish e soldi. I due giovani si trovano in una comunità per minorenni su disposizione della Procura della Repubblica dei Minorenni di Milano.