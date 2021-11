Un cervo nel Parco di Monza: il video dell'animale

Spaventato e disorientato. Così è apparso il cervo che martedì mattina è stato avvistato all'interno del Parco di Monza. Le prime segnalazioni sono giunte alla redazione di MonzaToday intorno alle 9.30 e contemporaneamente anche il centralino degli uffici del Consorzio Parco di Monza ha risposto ad alcune chiamate di utenti che passeggiando per i prati del polmone verde monzese si sono imbattuti nell'animale che fuggiva di corsa.

Gli avvistamenti si sono concentrati nell'area nord del Parco, a ridosso di Villasanta, tra l'osteria del Dosso e il Mulino San Giorgio. In queste immagini si vede l'animale correre spaventato a ridosso della recinzione metallica in zona parabolica. Salta un ostacolo sul sentiero e poi torna indietro, inoltrandosi tra le piante. Le segnalazioni sono state gestite dalle autorità competenti che hanno avviato le verifiche e le ricerche. Sulle tracce dell'animale ora ci sono gli agenti della polizia provinciale e le guardie ecologiche. Al momento il cervo non è ancora stato recuperato.