Dopo il grande incendio spunta il daino che si è salvato dalle fiamme

Il miracolo della natura. Un miracolo che ha lasciato i soccorritori a bocca aperta e gli ha fatti gioire proprio in quel momento in cui stavano facendo la conta dei danni e stavano spegnendo le ultime fiamme.

Un bellissimo esemplare di daino stava correndo in mezzo all'erba ormai arsa e a quello che era rimasto di quella parte del Parco delle Groane dopo che il grande rogo aveva mandato in fumo circa 9 ettari di terreno. Quello appena trascorso è stato un fine settimana di intenso lavoro per i vigili del fuoco intervenuti per spegnere il grande incendio che nel pomeriggio di sabato 18 febbraio era divampato nei boschi di San’Antandrea tra i comuni di Misinto e Cogliate, zona già interessata da incendi anche nel recente passato. Il fuoco ha intaccato un’area di circa 9 ettari.

Molte ore di lavoro: 6 i mezzi dei vigili del fuoco giunti sul posto, 3 del distaccamento di Lazzate, 2 da Bovisio e uno da Lissone. Sul posto anche le squadre di volontari con i mezzi dell’antincendio boschivo del Parco delle Groane e l’elicottero del servizio antincendio di Regione Lombardia.

"Il grande spiegamento di mezzo ha consentito di contenere i danni - si legge sul sito del Parco delle Groane, dove presidente e consuglio di gestione del Parco ringraziano i volontari e i vigili del fuoco -. I nostri volontari Aib (antincendio boschivo) sono stati impegnati in seguito come di consueto nelle fondamentali operazioni di bonifica. E proprio durante questo intervento hanno avuto una bella sorpresa. La visita di una femmina di daino, che si è avvicinata incuriosita all’area dell’intervento prima di lasciare la sua zona con la sua caratteristica andatura a saltelli con le zampe rigide. Un’immagine che ha riportato la natura al centro del parco in tutta la sua bellezza anche dopo un incendio, un po’ come – ovviamente con le dovute proporzioni - nella celebre scena del film Disney Bambi”.