La bancarella che brucia in mezzo al mercato a Seregno | VIDEO

Le immagini del rogo ripreso in diretta

All'alba, mentre ancora nell'area di via Fratelli Bandiera, all'angolo con via Dandolo, a Seregno, si stavano posizionando i vari banchi, alle 6.30, un camion-bancarella è stato avvolto dalle fiamme e distrutto dal fuoco.

L'incendio ha interessato una rivendita ambulante di pollo arrosto e, per la tipologia stessa di veicolo, le fiamme si sono propagate velocemente, avvolgendo il mezzo. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco insieme agli agenti della polizia locale: le fiamme sono state estinte e l'area messa in sicurezza, delimitata con del nastro. Lievemente intossicato il titolare dell'attività, soccorso dal personale sanitario. Il rogo ha coinvolto anche un banco vicino contanimato dal fumo e nell'area del mercato sono giunti anche i tecnici dell'Ats per la verifica delle condizioni di sicurezza.