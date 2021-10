Notte di fuoco a Villasanta, le immagini delle fiamme tra i capannoni

Notte di fuoco a Villasanta dove per cause ancora in corso di accertamento hanno preso fuoco alcuni capannoni all'interno di un complesso industriale in via San Fiorano. La struttura coinvolta vede la presenza di diverse attività affiancate tra loro e l'allarme è scattato intorno alle due di notte: una decina le squadre dei vigili del fuoco impegnate per ora sull'intervento.

Sul posto, per spegnere le fiamme, sono state inviate l'autopompa dalla sede centrale, quelle dei distaccamenti di Vimercate e Lissone, due autobotti dai distaccamenti di Carate e Vimercate, l'autoscala da Carate e un mezzo di elevazione tridimensionale da Seregno, oltre al carro soccorso dal comando provinciale di Monza.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'incendio.

Immagini Daniele Bennati