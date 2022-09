Svaligiavano case in pochi istanti, ecco il video delle ladre in azione in Brianza

Sale le scale di fretta mentre la proprietaria esce di casa e si affaccia al balcone, distrata dalla complice. Poi apre la porta e scende di nuovo, per essere sicura di passare inosservata. E infine entra e in pochi istanti afferra il portafogli e richiude dietro di sé la porta, dopo aver controllato per l'ultima volta di non essersi dimenticata nulla di valore. Un furto consumato in pochi istanti, con una tecnica assodata.

Sono due le donne finite in manette su esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri della compagnia di Seregno per una serie di furti. Si tratta di una 32enne e una 36enne, entrambe di origine nomade e residenti a Monza indagate per diversi episodi di furto aggravato in concorso, indebito utilizzo di carte di debito, con l’ulteriore aggravante della recidiva.

Il primo furto denunciato risale allo scorso 15 aprile quando le due donne avrebbero derubato il parroco di Giussano, introducendosi nei locali della casa parrocchiale dopo aver danneggiato il portone d’ingresso, allontanandosi con mille euro in contanti, carte di credito, documenti ed effetti personali.

Alle due donne sarebbero riconducibili altri due episodi di furto: un colpo commesso ai danni del parroco della chiesa di Caravaggio e di una 89enne di Brugherio (il furto del video).

A Brugherio invece, lo scorso 10 agosto, le due donne avevano bussato alla porta dell’89enne e mentre una delle donne tratteneva la vittima dal balcone, l'altra entrava, facendo razzia. Anche da qui le due donne si sono allontanate con vari documenti e una carta bancomat che hanno usato per fare vari prelievi in alcuni sportelli bancomat di Monza e a Brugherio e la spesa in un supermercato.