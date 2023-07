Il parco (con il maxi palco) e la città, ecco Monza vista dall'alto dopo la tempesta

La Villa Reale, il prato della Gerscia con il mega palco pronto per il concerto di stasera e poi i viali del parco dove da giorni sono al lavoro decine e decine di addetti per rimettere l'area in sicurezza. Una Monza che si è risvegliata dopo i colpi del maltempo degli ultimi giorni e dopo i due nubifragi delle ultime ore. Sono le immagini riprese dall'elicottero della polizia che nella mattinata di martedì 25 luglio ha sorvolato il parco di Monza e la città per una ricognizione aerea in previsione dell’apertura dei varchi di filtraggio e degli accessi al pubblico per il concerto di Bruce Springsteen.

A bordo dell’elicottero della Polizia di Stato del 2^ Reparto Volo di Milano anche il questore di Monza Marco Odorisio insieme al sindaco Paolo Pilotto. La ricognizione aerea dall’alto del Parco e della città di Monza, spieganod alla questura, è stata fatta al fine "di monitorare la situazione generale e l’afflusso dei 70mila spettatori che stanno raggiungendo il capoluogo brianzolo per assistere al concerto del cantautore Bruce Sprengsteen in occasione della conclusione del tour europeo 2023".