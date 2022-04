Il rapinatore arrestato fuori dalla farmacia a Monza | Video

Un rapinatore pluripregiudicato, di cinquant'anni, scarcerato meno di un anno fa, è stato arrestato mercoledì dai poliziotti della Squadra Mobile della questura di Monza dopo una rapina in farmacia. Un colpo messo a segno in pochi istanti - casco in testa e coltello in mano - ai danni di una attività di via Buonarroti e un arresto ancora più veloce: in pochi istanti i poliziotti hanno raggiunto la farmacia e sono riusciti a bloccare il malvivente mentre stava scappando in strada con il bottino e il casco ancora in testa a travisare il volto.

I poliziotti hanno bloccato l'uomo e lo hanno fermato: addosso aveva quasi 500 euro in contanti, il bottino rubato poco prima dalle casse della farmacia. L'uomo, italiano e con una lunga lista di precedenti per rapine ai danni di banche della provincia, era stato scarcerato meno di un anno fa dopo aver scontato una condanna definitiva a 11 anni di reclusione.

Le indagini proseguono per accertare se il 50enne possa essere o meno l'autore di altre analoghe rapine avvenute a Monza e in provincia nell'ultimo mese tra farmacie e supermercati.