Il rapinatore con la pistola che colpisce tre volte lo stesso centro scommesse

Tre rapine in un mese ai danni dello stesso centro scommesse di Usmate Velate. I carabinieri della compagnia di Monza hanno identificato e arrestato un ragazzo di 25 anni di origine marocchina che è stato fermato il giorno prima che potesse partire per la Spagna, con un biglietto aereo già stampato.

Le rapine

In pieno giorno è stato rirpreso dalle immagini delle telecamere del circuito di sicurezza mentre entra nell'attività e, con una pistola in pugno, minaccia l'addetto per riuscire a portare via i contanti dell'incasso. Abbigliamento sportivo, l'arma impugnata allo stesso modo e la fuga a piedi dopo aver usato il medesimo modus operandi per tutti i colpi: i carabinieri hanno capito subito che poteva essere lo stesso soggetto. E un contributo prezioso alle indagini lo hanno dato anche le telecamere installate nei pressi dell'attività che hanno consentito di ricostruire il percorso di fuga del 25enne presunto rapinatore seriale.

Durante l'ultima rapina, quella fatale, durante la fuga ha commesso un errore: ha abbandonato lo zaino che aveva portato con sé e all'interno i militari dell'Arma hanno rinvenuto una pistola da soft-air e il telefono cellulare. A casa sua sono stati ritrovati anche gli indumenti utilizzati durante i raid, circa seimila euro in contant e un biglietto aereo per la Spagna. "L'uomo, che ha ammesso di essere il responsabile delle tre rapine, attualmente si trova ristretto presso la casa circondariale di Monza, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria" spiegano dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza.