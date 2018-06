La metropolitana in centro, in piazza Trento e Trieste i rilievi preliminari

Mezzi d'opera in piazza Trento e Trieste. Nella giornata di martedì nella centralissima piazza del capoluogo brianzolo hanno preso il via i sondaggi geognostici preliminari per la progettazione del prolungamento della metropolitana M5 da Cinisello a Monza.

Le attività di indagine preliminari, eseguite per conto della società MM incaricata della progettazione e annunciate nelle scorse settimane dal municipio, hanno toccato anche il cuore della città di Teodolinda dove, secondo l'ultima ipotesi di tracciato, dovrebbe essere prevista una fermata della metropolitana. I rilievi preliminari in vista della progettazione del prolungamento saranno effettuati anche in altre zone della città e costituiranno, come specificato dal comune, "elementi utili per proseguire il progetto di fattibilità tecnico-economica attualmente in corso".

Insieme a piazza Trento e Trieste i rilievi coinvolgeranno anche l’incrocio tra via Marsala e Via Goldoni; Corso Milano; Villa Reale – pista ciclopedonale, ingresso Serrone Nord; Parcheggio Ospedale San Gerardo.