Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Il sole illuminerà tutto il weekend brianzolo e per chi ha voglia di concedersi qualche momento di svago all'aria aperta non mancheranno le occasioni. Street food, motori in pista, specialità siciliane, folklore e mostre sono solo alcuni degli appuntamenti che animeranno il fine settimana di Monza e dintorni.

Ecco per voi una guida ai principali eventi del weekend (in aggiornamento).

Festa Siciliana a Lissone

Nel weekend in piazza Libertà a Lissone è in programma la manifestazione "Sicilia Viva in Festa". Insieme ai più noti "capolavori" gastronomici siciliani, tra cui il cannolo, si potranno degustare pane e panelle, arancini grazie allo street food made in Sicilia. Saranno presenti bancarelle con prodotti tipici, spettacoli folkloristici e una mostra di antichi carretti siciliani tutti decorati e dipinti a mano con i temi della tradizione cavalleresca e un'area giochi per bambini con gonfiabili e zucchero filato. Domenica pomeriggio apertura straordinaria dei negozi del centro cittadino.

Valtellina in festa

Valtellina in Festa da giovedì 19 a domenica 22 aprile al CarroPonte di Sesto San Giovanni. In arrivo quattro giorni dedicati alla cucina della tradizione valtellinese, al vino e alle birre artigiani con un'area dedicata ai prodotti tipici e alla cucina. In programma anche un'area Luna Park, musica dal vivo e un corner dedicato agli amari del territorio.

Bancarelle e festa a Monza

Grande festa domenica 22 aprile a Monza, nel quartiere Triante. Sarà presente un mercatino con bancarelle, una esposizione di macchine d'epoca, un'area giochi per i più piccoli e tante altre sorprese. L'evento è in programma dalle 9 alle 19 in viale Vittorio Veneto/Via Cavallotti. Anche quest’anno oltre 40 espositori animeranno il quartiere e proporranno prodotti selezionati, ci saranno spazi giochi per i bimbi, intrattenimenti, mostre ed esposizioni d’auto e moto d’epoca.

Motori in Autodromo

Le vetture Gran Tursimo sono pronte a conquistare la pista dell'Autodromo di Monza. Sono 54 i bolidi, di dodici case (Ferrari, Lamborghini, Audi, Mercedes, Porsche, BMW, Lexus, McLaren, Nissan, Aston Martin, Bentley, Jaguar), che si daranno infatti battaglia nel weekend a Monza nella prima gara endurance, di 240 minuti, della Serie organizzata dall’SRO Motorsport Group di Stéphane Ratel.

Festa di Primavera a Vimercate

Sabato 21 e domenica 22 aprile la seconda edizione di “Primavera: Arte, Fiori e Sapori”, la manifestazione che celebra la bellezza di questa stagione. “Primavera. Arte, Fiori e Sapori” propone una “galleria d'arte diffusa” – realizzata con il contributo di pittori locali - che si snoda tra le vetrine dei negozi e delle vie di Vimercate sul tema “fiori e piante”. Lungo le strade saranno presenti composizioni floreli e bancarelle a tema.

Sardegna in piazza

Dal 19 al 22 aprile piazza Castello a Cologno Monzese ospiterà “Sardegna in piazza”, manifestazione di enogastronomia, artigianato e turismo, con un “mercatino tutto da scoprire”. L’evento è patrocinato dal Comune di Cologno Monzese. Gli stand saranno aperto giovedì con orario 12.00-22.00 mentre per tutto il resto del weekend la manifestazione sarà accessibile dalle 9.00 alle 22.00 con ingresso libero.

Festa del Baratto e del Riuso

Festa del Baratto e del Riuso sabato 21 aprile a Monza. A Sant'Albino torna per la sesta edizione "sCambiamo!". La manifestazione si terrà nella piazza detta “del Sole”, in via Marco d'Agrate, angolo via Mameli. Cuore della festa naturalmente il baratto, a partire dalle ore 10.30 fino alle 18.00: un modo per incoraggiare un modello di economia “circolare” in alternativa al consumo “usa e getta” e alle sue conseguenze ambientali.

Street food a Pioltello

A Pioltello dal 20 al 22 aprile fa tappa l'evento Hop Hop Street Food, la manifestazione consacrata al cibo da passeggio di tutto il mondo. Appuntamento tra via Antonio Gramsci e piazza Don Milani, da venerdì 20 a domenica 22 aprile 2018, in occasione della Festa Patronale di San Giorgio. Tantissime cucine itineranti, tra furgoncini e biciclette, aspettano gli avventori con birre artigianali e specialità regionali italiane, spagnole, brasiliane e argentine - quali panini gourmet, "churrasco", gnocco fritto e "paella".

Mostre e Cultura

Proseguono nel weekend le mostre in corso alla Reggia di Monza tra cui l'esposizione "Mangasia: Wonderlands of Asian Comics", "Nobody sees Me like I do" dedicata a Sam Havadtoy, o ancora la mostra "Star Wars is Back" in Villa Mirabello. Fino al 20 maggio sarà possibile visitare l'allestimento "Anton Van Dyck. L’Opera si racconta, con Dürer, Bolswert, Rubens, Corenzio dal Museo di Capodimonte alla Reggia di Monza”.