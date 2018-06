Ballottaggio in Brianza: tutti i nuovi sindaci eletti nei comuni al voto

Ballottaggio in Brianza domenica 24 giugno in cinque comuni. A Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno e Seveso i cittadini si sono nuovamente recati alle urne per scegliere tra i due candidati sindaco che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti senza tuttavia riuscire ad avere la maggioranza assoluta dei voti che gli avrebbe consentito di essere eletti.

Ecco i risultati in tutti e cinque i comuni.

Brugherio

Al termine degli scrutini il primo cittadino uscente, candidato del centrosinistra, Antonio Marco Troiano Pagani è stato eletto sindaco con il 63,14% delle preferenze(7.580 voti); sconfitto il candidato del centrodestra Massimiliano Balconi che ha totalizzato il 36,86% delle preferenze (4.425 voti).

Carate Brianza

Al termine degli scrutini il candidato del centrodestra Luca Veggian è stato eletto sindaco con il 56,04% delle preferenze (3.865 voti); sconfitto il primo cittadino uscente Francesco Paoletti che ha totalizzato il 43,96% delle preferenze (3.032 voti).

Nova Milanese

Al termine degli scrutini il candidato del centrosinistra Fabrizio Pagani è stato eletto sindaco con il 51,68% delle preferenze (3.987 voti); sconfitto il candidato del centrodestra Eugenio Pizzigallo che ha totalizzato il 48,32% delle preferenze (3.728 voti).

Seregno

Al termine degli scrutini il candidato del centrosinistra Alberto Rossi è stato eletto sindaco con il 54,21% delle preferenze (8.841 voti); sconfitta la candidata del centrodestra Ilaria Cerqua che ha totalizzato il 45,79% delle preferenze (7.469 voti).

Seveso

Al termine degli scrutini il candidato del centrodestra Luca Luigi Allievi è stato eletto sindaco con il 60,22% delle preferenze (4.401 voti); sconfitto il primo cittadino uscente Paolo Butti che ha totalizzato il 39,78% delle preferenze (2.907 voti).