Adottare un cane a Monza: Masha, Zen e Sheila sognano una famiglia

Adottare un cane è un gesto dolcissimo, l'assunzione di una responsabilità che porta con sé moltissime gioie. Ed è l'unico modo per salvare i quattro zampe dell'abbandono, assicurandosi un amico per la vita, un compagno fedele, un pezzo di cuore e di famiglia.

Accogline uno, per regalarti anni pieni d'affetto: i quattro zampe di Adottami.it e Animare Onlus ti aspettano!

Masha

Sesso: femmina

Età: 3 anni

Razza: pastore belga

Su di lei: curiosa e coccolona, Masha ha bisogno di chiarezza. Se si fanno le cose con trasparenza, senza fretta o inganni, si lascia fare tutto: una volta conquistata si butta a pancia a’aria, ti da la zampetta e ti riempie di effusioni. Viceversa, se si usano modi bruschi, puó spaventarsi e dire la sua, anche se rimane comunque equilibrata. Ama annusare, sa andare bene al guinzaglio e quando instaura un rapporto con chi la conduce segue molto le indicazioni. Si mostra davvero equilibrata nelle interazioni con gli altri cani, è molto pulita, non fa i bisogni e non distrugge nulla. La sua famiglia ideale? Ama vivere il cane all’aria, aperta esplorando boschi e aree verdi. Masha adora letteralmente andare in macchina e ci sale al volo appena si apre la portiera o il bagagliaio. Non é adatta a famiglie con bambini. Puó vivere tranquillamente in appartamento purché le vengano garantite delle belle passeggiate quotidiane.

Zen

Sesso: maschio

Età: 3 anni

Razza: amstaff

Su di lui: cresciuto in famiglia, è entrato in rifugio per le gravi difficoltà che i suoi padroni hanno vissuto con la pandemia. Lui, però, non si è incupito: ama molto stare in compagnia delle persone e ha mantenuto una buona dose di allegria.

Ascolta molto chi lo conduce, è intelligente e sta imparando a fare le ricerche. È un gran camminatore anche se a volte tira un pochino al guinzaglio. Solare, socievole e coccolone, è adatto sia alla vita in ambienti tranquilli che alla vita in città. La sua famiglia ideale? Persone capaci di attuare una gestione consapevole delle caratteristiche di questa razza e della sua fisicitá, e che gli garantiscano un'adeguata attivitá psico-fisica.

Sheila

Sesso: femmina

Età: 6 anni

Razza: lupetto

Su di lei: con una carica d'energia infinità, ha bisogno di essere coinvolta in attività di collaborazione ed ed esplorazione. Adora giocare al tira e molla dove esegue perfettamente il “lascia” e con le palline, è interessatissima ai problem solving e ama fare lunghe passeggiate in mezzo alla natura. Non ha particolari problemi con i suoi simili anche se tende a comportarsi un po’ da “prima donna”; con le persone è diffidente al primo approccio, ma se si fanno le adeguate presentazioni sa fare amicizia ed è molto affettuosa. Per lei, si cerca una famiglia che abiti fuori città o in un contesto semi urbano, con tanto spazio verde. Sheila al momento risulta non facile, ma la verità è che avrebbe bisogno di cambiare completamente stile di vita per poter davvero tirare fuori il meglio di se stessa.

Animare Onlus

Il Rifugio Animare Onlus è sito a Limbiate, in via Otto Marzo 160.

Aperto tutti i giorni dalle 09.00 alle 13.00, per adozioni si consiglia di venire il sabato mattina. Negli altri orari è richiesto l'appuntamento.

Per adozioni: Cate 348 9156453 - 19cat@tiscali.it

Per info: Angela 327 7499602