Vita da cani(le): gli aspetti da non sottovalutare quando si adotta un cane (Episodio 3)

A volte basta un semplice sguardo per far scattare un’intesa, questo è vero quando si tratta di persone, ma lo è altrettanto quando parliamo del rapporto che si può instaurare tra uomini e cani.

Spesso non ci si fida di questa prima impressione e ci si inizia a porre molte domande, come ad esempio quelle che riguardano la taglia, l’età o la razza. Tutti dubbi leciti che ci spingono a tentennare quando decidiamo di adottare un cane in canile.

L’importante è non farsi bloccare da queste incertezze e rivolgersi ai professionisti presenti nelle strutture. Eleonora Bizzozero è una di queste, l’esperta educatrice cinofila, docente della scuola ThinkDog è pronta a condividere con noi i suoi consigli.

Dopo averci aiutato a sfatare alcuni falsi miti sui canili e dato alcuni suggerimenti per scegliere il cane adatto a noi, la volontaria con la sua profonda esperienza è pronta ad accompagnarci alla scoperta di alcuni aspetti da valutare prima di adottare un cane.

Non sottovalutare il carattere del cane

I cani sono diversi tra di loro e questo vale soprattutto quando si tratta del carattere, ci sono quelli più socievoli, altri più riservati e questo aspetto deve essere preso in considerazione quando decidiamo di portarli a casa. Ad esempio un cane timido, fa fatica ad abituarsi ad un contesto trafficato e rumoroso come la città.

Diverso è il discorso degli spazi: il cane ama stare all'aria aperta ed è qui che potrà stare a contatto con la natura, esplorare il contesto che lo circonda, giocare e correre liberamente. In casa, invece, ama condividere gli spazi con la famiglia e godere della loro compagnia: questa caratteristica fa si che anche un cane di grande taglia possa vivere tranquillamente e felicemente all'interno di un monolocale.

Cucciolo, adulto o anziano: dipende tutto dal contesto

Quando decidiamo di adottare un cane, il più delle volte ci facciamo prendere dal desiderio di far entrare nella nostra vita un cucciolo perché siamo convinti che, essendo piccolo, si affezionerà più facilmente a noi rispetto a un cane anziano o uno adulto. In realtà i cuccioli sono molto impegnativi e dobbiamo dedicargli molto del nostro tempo, al contrario un cane adulto si adatta facilmente, inoltre ha già il carattere formato quindi sappiamo come rapportarci con lui. Lo stesso vale per il cane anziano che con la sua esperienza si rivela un quattro zampe tranquillo pronto a stupirci ogni giorno.

In canile tutti i cani sono potenziali cani perfetti

I cani hanno una grande capacità di adattamento, ma soprattutto una grande forza che li spinge ad essere sempre attivi, questo viene fuori ancora più nettamente quando si trovano nel contesto del canile. Una caratteristica così distintiva vale per qualsiasi quattro zampe, non solo per quelli di razza, presenti in gran numero all’interno dei canili. Per questo quando decidiamo di adottare un cane, dobbiamo sempre prendere in considerazione il loro carattere e non la razza, perché anche i meticci sono in grado di far emergere le loro competenze e di diventare quei compagni di vita che stavamo cercando.

Per conoscere in modo approfondito tutti questi aspetti, nel video potete ascoltare i consigli di Eleonora Bizzozero, educatrice cinofila e docente della scuola ThinkDog.

Il mondo dei canili è un contesto ricco di sfaccettature e che riserva sempre tante sorprese. Se volete scoprirle tutte continuate a seguire la nostra rubrica e i consigli dell’esperta.

