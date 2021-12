Adottare un cane a Monza: Derek, Miky e Ped sognano una famiglia

Adottare un cane è un gesto dolcissimo, l'assunzione di una responsabilità che porta con sé moltissime gioie. Ed è l'unico modo per salvare i quattro zampe dell'abbandono, assicurandosi un amico per la vita, un compagno fedele, un pezzo di cuore e di famiglia.

Accogline uno, per regalarti un 2022 pieno d'affetto: i quattro zampe di Adottami.it e Animare Onlus ti aspettano!

Derek

Sesso: maschio

Età: circa 1 anno

Su di lui: Derek è un cucciolone molto attivo ed intelligente, adora ogni tipo di esercizio e attività all’aria aperta. Da buon cane da caccia ha un naso infallibile . Non ama stare da solo, perché spesso in passato è stato lasciato chiuso in casa. Se ha la possibilità di correre libero si perde tra gli odori e l’erba come tutti i segugi adorano fare. Derek è molto buono, piuttosto intimorito e ha bisogno di serenità e sicurezza. Pesa circa 15kg, è in salute e non vede l’ora di incontrare una famiglia che lo accolga e non lo lasci mai più.

Miky

Sesso: maschio

Razza: simil maremmano

Su di lui: dolce e affettuoso, a volte molto buffo e divertente, Miky cammina educatamente al guinzaglio, ha un carattere pacato e disponibile, è socievole e ben disposto con gli altri cani. Siamo certi che se gestito adeguatamente, con rispetto e consapevolezza delle caratteristiche di razza, diventerà un vero tesoro di cui andare fieri. Il suo contesto ideale sarebbe in una casa con giardino, circondato da persone adulte ed energiche.

Ped

Sesso: maschio

Età: 18 mesi

Su di lui: bravo al guinzaglio nonostante voglia esplorare tutto il circondario in un secondo, probabilmente in passato Ped non ha avuto troppe occasioni per rapportarsi col mondo esterno e ora vorrebbe farne una scorpacciata. Ubbidiente e intelligente, si è dimostrato un cagnolino tenero e giocherellone, cerca molto il contatto e le rassicurazioni di chi lo conduce. Soffre molto il box e ogni giorno passando alla sua porta lo si sente piangere disperato. Pad è una taglia piccola, un cagnolino adatto anche ad una vita in appartamento, ma la parola monotonia o divano non sono proprio il suo genere. Il suo compagno ideale deve essere dinamico e intraprende e pronto ad ogni avventura come lui.

Animare Onlus

Il Rifugio Animare Onlus è sito a Limbiate, in via Otto Marzo 160.

Aperto tutti i giorni dalle 09.00 alle 13.00, per adozioni si consiglia di venire il sabato mattina. Negli altri orari è richiesto l'appuntamento.

Per adozioni: Cate 348 9156453 - 19cat@tiscali.it

Per info: Angela 327 7499602