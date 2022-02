Borghi dog, i borghi della Lombardia per un weekend col proprio amico a quattro zampe

Vuoi regalarti un weekend lontano da Monza, senza spostarti troppo e in cui portare il tuo amico a quattro zampe? Puoi scegliere uno dei tre "borghi dog" lombardi.

La prima idea è Tremezzina, sulla sponda occidentale del lago di Como. Da qui si possono ammirare alcuni tra i più suggestivi scorci del Lario: l'isola Comacina (l'unica isola del Lago di Como), Lavedo con Villa del Balbianello, il Sacro Monte di Ossuccio. Perché è dog friendly? Perché passa proprio da Tramezzina la Greenway del Lago di Como, un percorso di 11,2 km lungo la sponda occidentale del Lario (da Colonno a Ossuccio), ricco di spiagge libere per i propri amici a quattro zampe. Suddiviso in 7 tappe, l'itinerario segue un tracciato separato per la quasi totalità dalla viabilità stradale.

La seconda opzione è Tremosine sul Garda, nel cuore del Parco Naturale Alto Garda Bresciano. Con le sue viste straordinarie e la sua natura incontaminata, ha l'atmosfera pacifica di un luogo di montagna. Ed è ricca di percorsi da percorrere a piedi, in compagnia del proprio cane. Andando nella frazione di Campione, mecca per gli appassionati di sport a vela, è possibile trovare una spiaggia dog-friendly. E tantissime sono le strutture del posto che accettano gli animali.

Infine, in provincia di Bergamo, troviamo Valnegra. Piccolo comune dell'Alta Valbrembana, è piacevolissimo da percorrere a piedi (prima di fermarsi in una trattoria, a gustare la polenta taragna). Tappa obbligata, se si viaggia con un pet, è il super dog-friendly Ristorante Pizzeria Miramonti. Inoltre, da Valnegra, passa il sentiero pet-friendly 119 (Valnegra – Monte Torcola – Forcolino di Torcola).