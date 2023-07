La riportano in canile: Lanita si butta contro le sbarre e piange ogni giorno. Cerca casa a Monza

Lanita, vuoi dire qualcosa a quella bella famiglia che ti ha riportato in canile perché devono fare un lungo viaggio? Ah, dici che ti hanno restituita perché perdi troppo pelo? O perché costavi troppo?. Sono queste le domande che si fanno le volontarie che si prendono cura della bella Lanita che ora, dopo la restutuzione, si trova a San Giuliano Milanese presso il rifugio di Progetto Aquila. Era stata scelta (ed era ancora in prova) per un'adozione da una famiglia che poi ha cambiato idea e come fosse un pacchetto postale l'ha riportata indietro senza pietà.

"Morale della (brutta) favola: Lanita è rientrata in rifugio e noi siamo anche stufi di vedere gente adulta che finge di prendersi la responsabilità di un cane", ci spiega Lucia "adesso lei è sola nel box e ieri si arrampicava sulle sbarre e ci guardava coi suoi occhioni dolcissimi. Siamo disperate perché noi sappiamo che chi l'ha illusa non tronerà a prenderla".

Quindi Lanita ora cerca una famiglia seria magari con bambini che lei adora e per i quali sarebbe una sorellina perfetta. Lanita è nata in casa da mamma Pupetta con amici gatti e considera gli umani grandi amici che la riempiono di coccole.

Brava in casa, brava al guinzaglio, Lanita è prontissima per una famiglia anche alla prima esperienza.

Lanita ha 7 mesi e mezzo e ha praticamente raggiunto il peso finale (circa 14 kg).

Lanita si trova a San Giuliano Milanese presso il rifugio di Progetto Aquila.

Per info Barbara 3470186913, Lucia 3463223576, Federica 3479253911

www.comoscodinzola.it