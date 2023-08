Brianza e dintorni: tre cani dimenticati dietro le sbarre e che nessuno vuole adottare

Forse non tutti sanno che il 26 agosto è la Giornata Mondiale del cane. Una ricorrenza nata grazie all'americana Colleen Paige che ha deciso di fondare nel 2004 il National Dog Day scegliendo non a caso il 26 agosto: in questa data, infatti, quando aveva solo 10 anni ha adottato il suo primo cane. In pochi anni l’appuntamento è riuscito a superare i confini americani per poi diffondersi in tutto il mondo.

Per l'occasione abbiamo quindi selezionato per voi tre casi disperati dopo una lunga e difficile selezione perché avremmo potuto stilare una lista lunghissima. Abbiamo scelto zone non lontane da Monza e dalla Brianza, di modo che possiate subito andarli a vedere. Per non disperdere energie ecco allora i tre cani che nessuno vuole, che sono in canile da molto, troppo tempo senza averne colpa.

Tesca, il gigante buono

Tesca (diminutivo di Gigantesca) ha 6 anni. Purtroppo ha contratto la leishmaniosi. Quando è stata trovata, ci spiegano le volontarie di l'Unione fa la Forza, era piena (faceva paura guardarla) di zecche e pulci. Ora pulita e profumata vi aspetta a Cermenate al Villaggio a 4 Zampe.

Per info, solo chi ha un cuore grande come Tesca e intenzioni serie, ovvero di offrirle amore e una casa per tutta la vita: Catia 340.9184408, Serena 389 6055529, Ilaria 3312231096

Australia, ogni volta che torna in gabbia è uno strazio

"Vi mostriamo i nostri cuccioli, scive la volontaria di Como Scodinzola Lucia, nei loro momenti di libertà e gioco, quando fanno quello che tutti i piccoli dovrebbero fare: godersi le coccole, le corse e i giochi. Ma poi dobbiamo rimetterli in gabbia e loro ci guardano così.

E' così che passano la maggior parte del giorno: dietro le sbarre a guardare chi passa e a scodinzolare a chi si ferma davanti al box.

Australia riceve sempre tanti complimenti, quando le famiglie la incontrano, ma poi "non scatta la scintilla".Le voltano le spalle e quella porta si chiude con un rumore assordante.

Australia, 7 mesi e mezzo, taglia media contenuta (circa 16 kg), dolcissima, espansiva, vitale e sempre pronta al gioco, va d'accordo coi suoi simili e con i gatti.

La particolarità dei suoi occhi eterocromi (di due colori diversi) non è stata sufficiente a farla uscire dal rifugio, ma fidatevi che adottandola vi fermeranno per strada per lei.

Australia si trova a San Giuliano Milanese presso il rifugio di Progetto Aquila.

Per info Barbara 347.0186913, Lucia 346.3223576, Federica 347.9253911.

Sony, l'eterno cucciolone

Sony l’eterno cucciolone in cerca di casa. Ha un cuore grande, un cuore ferito. Non è un cane per tutti. Nato nel 2014 con un passato di cui ora preferiamo non parlare perché vogliamo dedicare spazio al suo presente e sopratutto al suo futuro Lui è arrivato ad avere quasi 9 anni, e nella vita ha dovuto mandare giù tante delusioni. Ma nonostante tutto è un bellissimo incrocio pitbull (castrato) salvato da morte certa.

All'inizio è molto diffidente con le persone che non conosce, ma superata questa fase diventa collaborativo, divertente, affettuoso.

Questo suo lato potrebbe trasformarsi in protezione "eccessiva" verso il suo riferimento umano e quindi che si prenda delle responsabilità di "difesa". Grazie al lavoro di istruttori e volontari sta facendo passi da gigante e sta dando bei segnali di socialità, sia con umani che con i suoi simili!

Sony è in canile praticamente da tutta la vita: una speranza ci deve essere anche per lui.

Per lui prevediamo un percorso conoscitivo, una persona solida, attiva, piena di energia che gli regali una vita piena e soddisfacente, che sappia gestirlo e rispetti inizialmente i suoi tempi e i suoi spazi.

Insomma per lui serve una famiglia di molossi al 100%: una famiglia che sappia che uscire con un molossoide al guinzaglio spesso vuol dire dover avere tanta forza nelle braccia; una famiglia che sappia che convivere con un Pitt bull vuol dire avere un bisonte scodinzolante e sbavante sempre attaccato alle tue caviglie. Si trova al Villaggio a 4 Zampe a Cermenate.

Catia 340.9184408, Serena 389.6055529, Ilaria 331.2231096