Vanessa è un cane molto traumatizzato e ci vuole un miracolo per salvarla. Cerca casa a Monza

Vanessa è un cane che ha tanti traumi, dovuti a un passato atroce che non si può nemmeno raccontare perché le volontarie che l'hanno salvata vogliono guardare avanti e cercare per lei un futuro e non lasciare legati a lei episodi tanto feroci. Quando è stata presa nelle montagne in Abruzzo con sua sorella Carlita aveva un anno e mezzo ed è stato un trauma. È bellissima e di taglia grande e ora si trova a pochi chilometri da Monza, al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate. Vanessa non è mordace ma non si fida. Quindi è un cane che va affidato a chi ha molta esperienza e pazienza perché non vi darà subito soddisfazione.

Non si fa mettere il guinzaglio, la paura è troppa. Quindi per lei si cerca una famiglia con giardino in modo che possa stare anche fuori senza dover essere, almeno all'inizio, portata in passeggiata. Con le volontarie che la conoscono da tempo inizia a scodinzolare, a prendere i biscottini, si vede che è una brava cagnolona ma ha bisogno di tempo e di tanto amore e anche di persone che conoscono i cani perché il lavoro da fare con lei sarà lungo. Resta il fatto che è giusto, dopo tutto quello che ha passato, che abbia la possibilità di guarire dalle sue ferite e dai suoi traumi. Sarà facile? No. Sarà immediato? Neanche. Ma se riusciremo a fare questo miracolo di fine anno vi accorgerete quanto un cane che ha patito tanto possa alla fine essere una immensa fonte di amore. Vanessa in fondo ha solo paura. L'adozione perfetta sarebbe con chi ha già un altro cane: lei va d'accordo con tutti i suoi simili, maschi e femmine, e da quando sua sorella Carlita è stata adottata (era un po' meno reticente di lei) Vanessa è molto triste e sola. Un altro cane potrebbe essere un grande aiuto, perché dei suoi simili si fida e potrebbe, per osmosi, imparare a fidarsi anche della sua nuova famiglia più velocemente. Volete essere voi la sua salvezza e farle dimenticare cosa è il terrore? Si trova a Cermenate cerca casa in provincia di Monza o limitrofe. Per andarla a trovare potete mandare un WhatsApp a Elena 333.90 300 95 o a Chiara 333.173211.