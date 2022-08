La piscina brianzola che assume bagnini e istruttori di nuoto

La stagione estiva sta per finire, ma per bagnini e istruttori di nuoto ci sono nuove possibilità di lavoro. A cercare personale è la strutturale comunale di Desio. Per la piscina di via Serao si cercano bagnini e istruttori di nuoto per la stagione invernale.

Nel centro natatorio oltre al nuoto libero ci sono anche corsi di nuoto per adulti e bambini, corsi baby e acquafitness. I candidati possono inviare il curriculum all'indirizzo di posta elettronica desio@mgmsport.it, oppure telefonare al numero 0362.304083. Come si legge nell'annuncio c'è la possibilità di vedersi rinnovare il contratto anche per le stagioni successive.