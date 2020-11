L'Autodromo di Monza si trasforma in un check point: ambulanze e triage "in pista"

La pressione sugli ospedali a Monza e in Brianza, così come a Milano, cresce e il San Gerardo per gestire la situazione di emergenza legata all'epidemia di coronavirus ha temporaneamente sospeso l'accettazione dei casi meno gravi nel Pronto Soccorso. Forte anche l'appello rivolto dal direttore generale Mario Alparone per chiedere agli ospedali lombardi di tendere una mano a Monza divenuta ora la "nuova Codogno", epicentro dell'epidemia.

E così per fronteggiare l'emergenza la città di Teodolina trasforma i propri spazi e in Autodromo, tra il centro medico e la pit lane del Tempio della Velocità, ora si corre una gara diversa: quella contro il virus. Che purtroppo viaggia ancora veloce, troppo.

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) lunedì 9 novembre ha iniziato ad allestire un'area Check Point a Monza, negli spazi dell'Autodromo. Qui, proprio come accade a Milano in via Novara, verrà effettuato il triage per i pazienti meno gravi a bordo della ambulanze che convergeranno nel Parco. In caso di necessità o di sospetto positivo verrà effettuato un tampone di controllo e se previsto si procederà con il trasporto verso i presidi ospedalieri lombardi che potranno accogliere i pazienti, sgravando così i presidi brianzoli. Solo nella giornata di lunedì - primo giorno di attività del check point monzese - sono state una ventina le ambulanze arrivate in autodromo.

Ambulanze in autodromo: come funziona il triage

Dopo il Check Point di via Novara a Milano dove nell'hangar messo a disposizione dall'Esercito si accolgono e si visitano i pazienti meno gravi che giungono direttamente in ambulanza, Areu grazie alla collaborazione dell'Autodromo di Monza che ha messo a disposizione gli spazi, ha allestito un secondo punto triage per l'area metropolitana di Milano e Monza e Brianza. Qui da lunedì è operativa una équipe composta da un medico-rianimatore, due infermieri, un coordinatore e sette ambulanze provenienti da varie province della regione.

In Autodromo (come a Milano, in base alla distanza rispetto all'area di intervento) arrivano i pazienti che hanno contattato il 118 per una probabile infezione respiratoria e a seguito della preliminare valutazione telefonica sono stati classificati come casi meno gravi e quindi codici verdi. I pazienti vengono sottoposti a una visita medica in loco e a un tampone antigenico. Nei venti-venticinque minuti necessari per avere il risultato del test rapido per verificare l'eventuale presenza di infezione da covid-19 vengono effettuati tutti gli accertamenti diagnostici. Nel caso in cui un paziente risulti più grave del previsto si attiva immediatamante il trasferimento in ospedale. Per coloro che invece richiedono assistenza ospedaliera le cui condizioni sono meno gravi viene proposto il trasferimento in uno degli ospedali al di fuori della cintura dell'area metropolitana tra Bergamo, Varese, Cremona e la altre province.

Nei casi giudicati meno gravi invece i pazienti vengono riaccompagnati in ambulanza al proprio domicilio.