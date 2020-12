I libri della biblioteca ora si prenotano con un'app: nasce "C'è posto"

Prenotare i propri libri in biblioteca sarà ora più semplice. Grazie alla nuova app "C'è Posto" gli iscritti possono gestire le loro prenotazioni online, e prenotare così un posto in sala studio o un libro in una delle 33 biblioteche del sistema BrianzaBiblioteche.

"Il nostro sistema bibliotecario è l’unico, insieme a quello di Milano, a mettere a disposizione degli utenti uno strumento per gestire la prenotazione dei diversi servizi delle 33 biblioteche associate. La pandemia per le biblioteche si è dimostrata un’importante occasione di innovazione: prima puntando sui social network per divulgare cultura durante il lockdown, ora proponendo una app che potrà servire anche in futuro per gestire meglio il servizio prestiti e organizzare in modo più efficace gli ingressi nelle sale lettura" ha spiegato il presidente di BrianzaBiblioteche Pier Franco Maffé.

Come utilizzare l'app "C'è Posto"

Dallo scorso 5 dicembre le biblioteche hanno riaperto le sale studio, le aree a scaffale e il servizio di prestito e restituzione documenti. Una riapertura, questa, condotta nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Ora, ecco la novità: i servizi saranno solo su appuntamento e si potranno richiedere attraverso la app "C'è Posto", scaricabile sui propri dispostivi mobili da App Store e Play Store.

Il servizio potrà essere utilizzato anche da pc attraverso la web app accessibile dal sito di BrianzaBiblioteche: una porta digitale che consente agli utenti di entrare nella loro biblioteca o in un’altra del sistema restando comodamente seduti sul divano di casa. Sarà possibile anche prenotare per un’altra persona, facilitando così tutti coloro che non hanno confidenza con la tecnologia.

Non solo prenotazioni: con "MedialibraryOnLine" si leggono giornali ed e-book

La digitalizzazione delle biblioteche è iniziata, ed è oggi più forte che mai. Il servizio "MedialibraryOnLine", già attivo da qualche anno, è il più grande network nazionale di biblioteche e sistemi bibliotecari, per leggere giornali ed e-book o per guardare video dal proprio device.

BrianzaBiblioteche mette a disposizione degli utenti (24 ore al giorno, 7 giorni su 7) un catalogo e-book di oltre 14mila titoli, un’edicola di più di 7mila testate (quotidiani, riviste nazionali e internazionali), audiolibri, file audio e risorse open da scaricare e consultare comodamente da PC, da mobile (smartphone e tablet) e da leggere con i principali e-reader presenti sul mercato. Ogni utente può scaricare fino a tre e-book al mese, due audiolibri e sfogliare giornali e riviste senza limiti. Gli e-book possono essere scaricati e portati con sé sui propri device. Per accedere a "MedialibraryOnLine" è sufficiente essere iscritti a una delle biblioteche del sistema bibliotecario e aver comunicato un indirizzo e-mail. È possibile, inoltre, richiedere un account attraverso un form presente sul sito BrianzaBiblioteche e cominciare subito a scaricare contenuti digitali e prenotare libri, dvd e audiolibri.