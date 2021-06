Bollettino covid Monza e Lombardia, i dati di oggi sabato 19 giugno

In provincia di Monza e Brianza sono 19 i nuovi contagi accertati, 183 in Lombardia

Sono 183 i nuovi positivi al covid nelle ultime 24 ore in Lombardia. Il rapporto tra casi testati e positivi al coronavirus è quindi dello 0,42%, in linea con i dati degli ultimi giorni. A Monza e Brianza sono 19 i nuovi casi.

Bene gli ospedali: i reparti ordinari si svuotano di 25 pazienti - ora sono 402 i ricoverati -, mentre le terapie intensive arrivano a 80, con 11 persone in meno rispetto a venerdì. I guariti e dimessi delle ultime 24 ore sono 425.

I morti nell'ultima giornata sono stati 3, con il tragico bilancio da inizio epidemia arrivato a 33.571 vittime.

I dati sul covid in Lombardia

Venerdì, durante la conferenza stampa organizzata per presentare le prossime mosse per affrontare l'emergenza sanitaria, è stato il presidente della regione, Attilio Fontana, a scattare una foto della situazione.

"Al consueto monitoraggio settimanale della cabina di Iss e ministero della Salute - aveva spiegato Fontana - il tasso di incidenza per 100.000 abitanti è 15,6, l’Rt 0,67 e soprattutto i nostri ospedali tirano il fiato con il tasso di occupazione dei posti letto sceso al 7 % nelle terapie intensive e all’8 per cento in area medica".

Sono "dati che ci fanno guardare al futuro con ottimismo e che qualche mese fa parevano irraggiungibili. Dobbiamo proseguire su questa strada - aveva concluso il governatore - e convincere e coinvolgere le persone che ancora non hanno aderito alla vaccinazione”.