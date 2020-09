Bollettino coronavirus 7 settembre Monza e Brianza: 19 nuovi positivi e 109 in Lombardia

Sono 109 i nuovi positivi registrati nella giornata di lunedì 7 settembre in Lombardia, 19 di questi nella provincia di Monza e Brianza. Il territorio brianzolo, dopo Milano che conta +47 contagi, è la provincia con il numero più alto di tamponi positivi.

Dei nuovi positivi lombardi odierni (a fronte di 9.088 tamponi effettuati) 17 risultano 'debolmente positivi' e 10 sono emersi a seguito di test sierologico. Sono 26 le persone attualmente in terapia intensiva, con un paziente in più rispetto ai numeri di domenica. Sei in meno invece i ricoveri nei reparti covid per un totale di 242 persone ancora ospedalizzate. Sale invece il numero dei decessi con sei nuove vittime, per un totale di 16.886 morti solo in Lombardia.