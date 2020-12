Bollettino coronavirus Santo Stefano, 1.606 casi in Lombardia: +141 a Monza e Brianza

Sono 1.606 i nuovi contagi accertati nella giornata di sabato 26 dicembre in Lombardia a fronte di 15.337 tamponi effettuati. A Monza e Brianza invece sono 141 i nuovi positivi.

Nove in meno rispetto alla giornata di venerdì 25 dicembre i ricoveri in terapia intensiva nella regione per un totale di 513 e 137 pazienti covid positivi in meno nelle strutture ospedaliere della Lombardia con 3.839 ricoveri totali.

Non si ferma invece la lunga scia di morte del virus: sono 36 le vittime accertate nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 24.818 decessi solo in Lombardia.

Questi i dati relativi al virus alla vigilia del V-Day, il giorno dell'avvio simbolico della campagna vaccinale anche in Italia. Le dosi nella giornata di domenica 27 dicembre arriveranno anche all'ospedale San Gerardo di Monza, individuato da Regione come uno degli hub per la prima fase della campagna vaccinale.

"Si tratta dell'avvio simbolico - ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - di una vera e propria campagna vaccinale che prenderà avvio nei giorni successivi secondo il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale redatto dal commissario straordinario Arcuri che ha la responsabilità delle vaccinazioni in tutto il Paese".