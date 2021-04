Bollettino covid: 2.722 nuovi positivi in Lombardia e 65 morti; 263 positivi a Monza e Brianza

Diminuiscono i ricoveri negli ospedali in Lombardia. Lo si evince dal bollettino quotidiano sui dati relativi alla pandemia covid diffuso, come di consueto, dalla protezione civile nazionale e da Regione Lombardia. Secondo il bollettino di giovedì 15 aprile, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al covid in tutta la regione sono stati 2.722, a fronte di 52.293 tamponi effettuati, di cui 35.245 molecolari e 17.048 antigenici. Il tasso di positività è dunque del 5,2%.

I nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza sono 263; nella Città metropolitana di Milano 754, di cui 293 a Milano città. I ricoverati in terapia intensiva sono 739 in tutta la Lombardia, ovvero 42 in meno rispetto al giorno precedente; scendono di 202 persone i ricoverati non in terapia intensiva, che sono ora 5.387. Si tratta come sempre di un "saldo" tra i nuovi ricoveri e le persone che, nel frattempo, sono state dimesse. In particolare i guariti o dimessi sono stati 4.803 nelle ultime 24 ore. Infine, purtroppo, a causa del covid sono decedute 65 persone.

Anche negli ospedali di Monza e Brianza continuano a diminuire i malati con covid. In una settimana i degenti positivi sono diminuiti di circa 80 unità.