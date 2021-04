Bollettino covid, i dati di lunedì 19 aprile in Lombardia e a Monza e Brianza

Il bollettino relativo ai contagi covid verrà reso noto da Regione Lombardia nel tardo pomeriggio, come di consueto. Intanto ecco i numeri aggiornati relativi ai ricoveri covid negli ospedali di Monza e Brianza.

Mentre procede spedita la campagna vaccinale, e sono arrivate anche 6.700 dosi di Moderna, negli ospedali il numero dei pazienti ricoverati con covid sembra essersi assestato.

I numeri che arrivano dai nosocomi del territorio rivelano che la battaglia contro il covid non è ancora finita e sono ancora molte le persone che, contagiate, necessitano l'ospedalizzazione. Dall'Asst Brianza i numeri sono parziali. Mancano i dati dell'ospedale di Carate (dove sabato 17 aprile erano 30 i pazienti covid ricoverati). A Vimercate sono 153 (venerdì erano 144) di cui 10 in terapia intensiva; a Desio sono 90 (venerdì erano 91) di cui 7 in terapia intensiva.

Sono in aumento i pazienti ricoverati contagiati ricoverati al Policlinico di Monza: sono 68 , 13 in più rispetto a venerdì. Dall'ospedale San Gerardo di Monza è circa un mese che non vengono più fornite informazioni sul numero dei pazienti contagiati ricoverati.