Bollettino 9 maggio: 1.326 nuovi contagi in Lombardia, 117 a Monza e Brianza, 33 morti

I nuovi contagi in Lombardia diminuiscono. Il bollettino, diramato dal Ministero della Salute, nel tardo pomeriggio di domenica 9 maggio rileva 1.326 nuovi contagi in Lombardia (il giorno prima erano 1.584). I nuovi casi a Monza e Brianza sono 117.

I tamponi totali eseguiti sono stati 39.298. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 2.726, in calo di 124 unità rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono ricoverati in 492, due in più di ieri.

I morti sono 33 (dieci in meno rispetto a ieri), per un totale di 33.182 da inizio pandemia