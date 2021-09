Bollettino covid, 499 nuovi casi e 3 morti in Lombardia

A fronte di 48.882 tamponi eseguiti sono 499 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia nella giornata di domenica 12 settembre, con rapporto tra test effettuati e psoitività che scende leggermente, all'1%. A Monza e Brianza il dato relativo al numero dei nuovi positivi è di 34 persone.

Sono 60 i pazienti in terapia intensiva, con un ricovero in più nelle ultime ventiquattro ore. Mentre i pazienti ospedalizzati risultano 412, con un incremento di 10 ingressi in un giorno. Non si ferma la scia di morte causata dal virus che nelle ultime ventiquattro ore ha fatto altre tre vittime: i decessi causati dal covid in Lombardia dall'inizio della pandemia salgono così a 33.953.

A Milano si sono registrati 147 positivi, a Brescia 59, a Varese 39, a Bergamo e Lodi 24, a Pavia 19, a Mantova 17, a Lecco 15, a Como 13, a Cremona 10 e a Sondrio 5.