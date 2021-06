Bollettino covid, 155 nuovi casi in Lombardia e 4 morti: i dati del 24 giugno

A fronte di 32.837 tamponi effettuati sono 155 i nuovi positivi emersi in Lombardia giovedì 24 giugno. Il tasso di positività si è attestato allo 0,4%. A Monza e Brianza il numero dei nuovi positivi registrati è 10.

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, sette in meno in 24 ore con un totale di 65 persone e 321 pazienti ancora ospedalizzati, 29 in meno nell'ultima giornata. Sono quattro invece i decessi per covid registrati in Lombardia in un giorno con il totale complessivo delle vittime lombarde a quota 33.765.