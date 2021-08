Bollettino covid, 374 casi in Lombardia e 2 morti: i dati di martedì 17 agosto

A fonte di 32.997 tamponi sono 374 i nuovi casi di positività al covid accertati nella giornata di martedì 17 agosto in Lombardia. A Monza e Brianza i nuovi contagi sono 49.

I reparti di terapia intensiva degli ospedali della Lombardia stanno curando 39 persone, con un paziente in meno rispetto alla giornata di lunedì 16 agosto. Nove in più invece le persone ospedalizzate nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 320 pazienti covid positivi assistiti negli ospedali lombardi. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati due i decessi registrati, con il totale delle vittime della pandemia che in Lombardia ha raggiunto quota 33.862.

Vaccinazioni, oltre 13 milioni di somministrazioni

Sono 13.166.452 le somministrazioni di vaccini ad oggi in Lombardia, per un totale di 7.529.617 adesioni: 7.188.114 le prime dosi (il 95% rispetto alle adesioni), 5.978.338 le seconde dosi (l'86% rispetto ad adesioni e vaccinazioni complete) e 6.466.067 le vaccinazioni completate.

Ne ha dà notizia la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti: "Si tratta di un risultato veramente straordinario - sottolinea - se consideriamo la platea di 8.966.991 lombardi da raggiungere (dato Istat 2021). Non per questo ci fermiamo, anzi: anche in questi giorni stiamo operando su diversi fronti per arrivare a quante più persone possibile e consentire una ripresa regolare delle attività: scolastiche, economiche, produttive, sportive e sociali".