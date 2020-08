Bollettino coronavirus: 235 nuovi casi in Lombardia, 22 i contagi in provincia di Monza

La lotta contro il coronavirus prosegue in Lombardia dove l'apprensione per l'impennata di nuovi contagi da covid resta alta, come in tutta la nazione.

Costante aumento del numero dei guariti e dimessi (+48) in Lombardia dove sono stati effettuati 12.863 tamponi. Di questi sono 235 i positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,8%. A Sondrio non si registra alcun contagio.

Dei 235 casi, 30 sono considerati 'debolmente positivi' e 7 arrivano a seguito di test sierologico. I guariti/dimessi sono in totale 76.248 (+48), di cui 1.283 dimessi e 74.965 guariti. In terapia intensiva ci sono 20 pazienti con un incremento di due unità. I ricoverati non in terapia intensiva sono saliti a 194 (+9). Tre le persone morte nelle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 16.863.

I casi divisi per provincia sono i seguenti: nella provincia di Milano sono 80 i nuovi casi, di cui 45 a Milano città. A Bergamo: 17; a Brescia: 28; a Como: 25; a Cremona: 2; a Lecco: 6; a Lodi: 2; a Mantova: 16; a Monza e Brianza: 22; a Pavia: 12; a Varese: 12 e, appunto, nessuno a Sondrio.

