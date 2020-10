Bollettino coronavirus: in Lombardia altre 25 morti e +5.762 contagi

Si registrano 5.762 nuovi contagi, altri 25 decessi, +18 ingressi nelle terapie intensive e +173 negli altri reparti. Questo il bollettino di domenica 25 ottobre con i dati diramati dal Pirellone sull'epidemia di coronavirus in Lombardia.

Nelle ultime 24 ore a Monza e Brianza si registrano +588 positivi. Mentre a livello regionale sempre tra sabato e domenica sono stati effettuati 35.285 tamponi: la percentuale di positivi è pari al 16.3%.

Nuovo Dpcm, le regole da lunedì

Il nuovo e atteso Dpcm con le restrizioni per fermare la seconda ondata di coronavirus sarà in vigore da lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre. La stretta riguarda bar e ristoranti, che potranno somministrare bevande e cibi solo fino alle 18, palestre, piscine, teatri, cinema, che saranno chiusi, e scuole superiori, dove sarà applicata la didattica online. Non ci sarà alcun divieto di spostamento tra le diverse Regioni e i diversi comuni, anche se la raccomandazione del governo è di limitare gli spostamenti il più possibile.