Bollettino coronavirus 4 ottobre, 314 nuovi positivi e 2 morti: a Monza e Brianza +50

Sono 314 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di domenica 4 ottobre. A comunicare i dati è stata Regione Lombardia con il bollettino quotidiano diramato nel pomeriggio. A fronte di 14.795 tamponi sono oltre trecento i contagi accertati. A Monza e Brianza è di 50 il numero dei nuovi positivi emersi nelle ultime ventiquattro ore, secondo provincia dopo Milano con il più alto numero di contagi.

Scendono invece - sebbene di poco - i ricoveri nelle terapie intensive con 39 persone ancora assistite nei reparti ad alta specializzazione, tre in più invece i ricoveri in ospedale registrati nell'ultima giornata con un totale di 296 persone ancora ospedalizzate. Tra sabato e domenica sono state due le vittime decedute a causa del covid 19 in Lombardia per un totale di 16.971 persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia nella nostra regione.