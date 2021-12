Bollettino covid di Natale, 17.332 casi e 38 morti in Lombardia

Sono 17.332 - nuovo record - i nuovi positivi al covid-19 accertati in Lombardia sabato 25 dicembre, giornata di Natale. A fronte di 220.284 tamponi effettuati il tasso di positività è salito al 7,8%, in lievissimo aumento rispetto al dato di venerdì. A Monza e in Brianza i nuovi contagi sono 1.515.

Nei reparti covid ordinari ci sono 1.401 ricoverati - un aumento di una unità rispetto a venerdì -, mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono 178, con dieci nuovi ingressi rispetto alle 24 ore precedenti.

Pesantissimo il bilancio delle vittime: i morti nell'ultima giornata sono 38, con il tragico bilancio da inzio epidemia arrivato a 34.925 vittime.