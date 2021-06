Bollettino covid, 436 nuovi casi e 10 morti: i dati di sabato 5 giugno

A fronte di 39.363 tamponi effettuati sono 436 i nuovi casi di covid accertati nella giornata di sabato 5 giugno in Lombardia, con il tasso di positività all'1.1%. A Monza e Brianza il dato dei nuovi contagi è di 36 unità. Intanto risultano in calo i ricoveri nei reparti di terapia intensiva con 13 persone in meno nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 170 pazienti e 887 persone ancora ospedalizzate nei reparti covid delle strutture sanitarie lombarde. Risultano 52 in meno nell'ultima giornata.

Il covid uccide ancora: sono 10 i decessi registrati nell'ultima giornata con il totale delle vittime della pandemia in Lombardia che ormai ha raggiunto quota 33.653. Di seguito i contagi nelle singole province in Lombardia: 131 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 65 a Brescia, 49 a Varese, 46 a Bergamo, 36 a Monza e Brianza, 32 a Como, 17 a Cremona, 15 a Sondrio, 13 a Mantova, 11 a Pavia, 8 a Lecco e 6 a Lodi.